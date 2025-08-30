Da Aleac – O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), continua cumprindo agendas no Peru, onde participa de feiras e conversas com autoridades peruanas sobre o fortalecimento comercial entre Acre e o país vizinho.

Acompanhado de uma comitiva de acreanos, entre eles secretarios de Estado e empresários, visitou o município de Río Tambo, no departamento de Junín, no Peru.

Gonzaga e os demais membros da delegação acreana foram recebidos pela prefeita da cidade, Digna Sucari Maldonado, que agradeceu à visita e reforçou a parceria entre as duas regiões.

De acordo com Gonzaga, o encontro foi produtivo e marcou o fortalecimento da parceria entre o Acre e uma nova região do Peru.

“Foi um encontro muito especial, marcado pelo diálogo e pela união entre o Acre e o Peru. Falamos sobre infraestrutura, agricultura e desenvolvimento econômico, temas fundamentais para transformar a vida de quem vive na nossa fronteira”, disse o parlamentar.

Gonzaga destacou ainda que a prefeita de Río Tambo destacou o papel das mulheres na produção agrícola e o potencial da região.

“A prefeita destacou o papel das mulheres na produção agrícola e a riqueza que essa região tem a oferecer. Aproveitei para reafirmar o meu compromisso: a integração é um sonho coletivo que vai gerar emprego, abrir mercados e criar oportunidades para todos. Não tenho dúvida de que a construção dessa estrada vai impulsionar o desenvolvimento econômico tanto do Acre quanto de Ucayali e de toda essa região”, concluiu.

A prefeita Digna Sucari Maldonado destacou a importância da parceria entre Peru e Brasil.

“Queremos fortalecer esses laços de irmandade entre Peru e Brasil. Queremos conhecer o Brasil e também receber os irmãos do Brasil aqui no Peru. É chegada a hora de unir esse grande corredor que vai ligar Lima, Aurora, Satipo, Tarma, Satipo, Atalaia, Riotambo, Atalaia, Acre e restante do Brasil. Produzimos produtos muito importantes como batata, milho, arroz e feijão, que em um futuro próximo poderão chegar a Brasília em apenas 24 horas. É perto, muito perto. Produtos de qualidade, com preços competitivos”, disse a prefeita.

O secretário de Planejamento do Acre, Ricardo Brandão, afirmou que o governador Gladson Camelí e a vice-governadora Mailza Assis têm trabalhado para fortalecer as parceria entre o Acre e Peru.

“O nosso governador Gladson tem nos encaminhado até esta região para conhecer, compreender os acessos e, assim, construirmos juntos as soluções de integração. Nossa preocupação é gerar políticas de desenvolvimento econômico e social capazes de transformar a qualidade de vida de todos nós, superando os desafios que ainda existem como barreiras a esse convívio tão amistoso entre o povo brasileiro e o povo peruano. Com esse compromisso, o governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis têm realizado todos os esforços para que esse sonho se torne realidade”, disse.

(Aleac)