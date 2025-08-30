O deputado Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, recebeu na sexta-feira (29) o Título de Cidadão de Atalaya, no Peru, em reconhecimento ao trabalho pela integração comercial entre Acre e Ucayali.

A homenagem foi entregue pelo prefeito Francisco de Asís Mendoza de Souza.

— É com muita alegria que vivencio esse momento tão importante, pois desde 2004 venho aqui em Ucayali sempre trabalhando por essa integração que é muito importante para ambas as regiões. Muitos produtos que vocês têm nos interessam assim também como nossos produtos interessam a vocês do Peru. Isso fará com que as duas regiões cresçam e melhorem a qualidade de vida das pessoas. O governador Gladson e todas as instituições do Acre são favoráveis a essa parceria – disse o deputado.

Além de Gonzaga, também foram agraciados o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão, o secretário de Justiça e Segurança, coronel José Gaia, e o secretário-adjunto da Casa Civil, Ítalo Medeiros.

Durante o encontro, que reuniu lideranças políticas e empresários, foi assinada uma ata de intenções para fortalecer parcerias comerciais e de desenvolvimento entre as duas regiões.

(oea com info da Aleac)