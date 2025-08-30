(…)GdA – O evento marca o início da programação da primeira festa de exposição do município, que será realizado entre os dias 4 e 7 de setembro, buscando impulsionar o setor produtivo e econômico, reafirmar o compromisso da gestão municipal e promover a valorização da cultura local.

A Expo Xapuri contará com uma programação diversificada, unindo negócios e entretenimento. Estão previstos rodeio, concurso da rainha do rodeio, leilões, palestras e shows nacionais, com destaque para as apresentações de Marcynho Sensação e Ralf.

O prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, também celebrou a realização da festa e a parceria com o governo estadual. “Hoje é um dia de muita alegria para a população xapuriense. Receber o governador Gladson Camelí neste momento especial valoriza ainda mais a nossa festa. Ele é um grande parceiro da cidade, sempre atento e solícito às nossas demandas”, afirmou.

