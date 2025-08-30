O programa nacional voltado é à qualificação de trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), sob liderança da vice-governadora Mailza Assis, em parceria com o IEPTEC.
Nesta fase, profissionais concluíram quatro cursos essenciais para fortalecer a rede de atendimento: Reordenamento da Proteção Social Básica, Reordenamento da Proteção Social Especial, Vigilância Socioassistencial e Controle Social.
(…)