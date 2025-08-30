O Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) visitou a sede do Sistema de Comando em Incidentes (SCI) em Rondônia, acompanhado pela Secretaria de Meio Ambiente do Acre (SEMA/AC). O objetivo: conhecer o Geoportal, plataforma de geoprocessamento desenvolvida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia (SEDAM/RO) e utilizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia (CBMRO) no enfrentamento de queimadas.

A comitiva acreana foi liderada pelo Subcomandante-Geral do CBMAC, Coronel Eden, junto a sua equipe técnica. Pelo lado de Rondônia, estiveram presentes o Subcomandante-Geral, Coronel Ribeiro, e integrantes do Sistema de Comando em Incidentes da Operação Verde Rondônia, responsável por coordenar ações estratégicas de combate a incêndios florestais.

O Geoportal é uma ferramenta de geoprocessamento capaz de identificar focos de calor e acionar equipes em campo imediatamente. Originalmente criado para fiscalização ambiental, o sistema foi adaptado pela Coordenadoria de Geoprocessamento da SEDAM (COGEO/SEDAM) para uso operacional do CBMRO. Durante a visita, o coordenador Charles Barata apresentou o funcionamento da plataforma e os resultados obtidos em Rondônia.

Segundo o CBMAC, o objetivo é implantar uma metodologia similar no Acre, fortalecendo a capacidade de monitoramento e resposta rápida a incêndios. “O intercâmbio técnico permite integrar órgãos, compartilhar soluções e enfrentar queimadas de forma coordenada, desafios comuns aos nossos estados e à região amazônica”, destacou o Coronel Ribeiro.

A iniciativa reforça o compromisso das instituições com a proteção do meio ambiente e a preservação da Amazônia, utilizando tecnologia inovadora e ações coordenadas para reduzir os impactos das queimadas.

CBMRO