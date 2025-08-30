Pastor Silas Malafaia, da igreja dele mesmo…
Pastor, acredite…
A voz do próprio…
Ver essa foto no Instagram
Pastor Silas Malafaia, da igreja dele mesmo…
Pastor, acredite…
A voz do próprio…
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por Banda Estragona (@bandaestragona)
Marilena Chauí voltou às estantes. O livro Filosofia, um modo de vida (Editora Planeta) joga na mesa textos inéditos e...
O calor em Sena Madureira nesta sexta foi indescritível. Continua sendo nesta noite. Impossível caminhar pelas ruas da cidade durante...
Entrevista... Itatiaia, a rádio de maior audiência do Brasil.
Coluna semanal de Neiva Nara. https://youtube.com/shorts/R0qSYW3-zWc?si=uHbDcj9s7vugtxQD
O tempo confirma: a política de segurança do Lula, coordenada com Ricardo Lewandowski, na Justiça e Fernando Haddad, na Fazenda,...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.