Nada de extraordinário.
Mas há homens trabalhando em trechos da BR-364, entre Rio Branco e Sena, no intervalo entre o Bujari e o km 72.
Estão tapando os milhares de buracos na pista.
O que chama atenção é a defasagem em equipamentos e pessoal num trabalho que mereceria uma estrutura mais potente.
É quase como se você visse 30 pessoas, cada uma com um balde na mão, tentando esvaziar o Atlântico à beira da praia.
É mais ou menos isso.
Os aparatos utilizados são dos mais antigos e obsoletos possíveis.
Tecnologia para aumentar a eficiência do trabalho: zero.
É apenas um remendo.
Não é uma recuperação de rodovia.
Mas é o que temos para o momento.
Porque antes não tínhamos nada, nem mesmo os remendos.
E a bancada do baixo clero do Acre não dizia nada…
Porque era conivente, omissa, com o seu desgoverno de plantão..
J R Braña B.