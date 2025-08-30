Nada de extraordinário.

Mas há homens trabalhando em trechos da BR-364, entre Rio Branco e Sena, no intervalo entre o Bujari e o km 72.

Estão tapando os milhares de buracos na pista.

O que chama atenção é a defasagem em equipamentos e pessoal num trabalho que mereceria uma estrutura mais potente.

É quase como se você visse 30 pessoas, cada uma com um balde na mão, tentando esvaziar o Atlântico à beira da praia.

É mais ou menos isso.

Os aparatos utilizados são dos mais antigos e obsoletos possíveis.

Tecnologia para aumentar a eficiência do trabalho: zero.

É apenas um remendo.

Não é uma recuperação de rodovia.

Mas é o que temos para o momento.

Porque antes não tínhamos nada, nem mesmo os remendos.

E a bancada do baixo clero do Acre não dizia nada…

Porque era conivente, omissa, com o seu desgoverno de plantão..



J R Braña B.