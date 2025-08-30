O Globo – O governo federal enviou ao Congresso Nacional, na sexta-feira, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, estabelecendo os gastos para o próximo ano, no qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode disputar a reeleição.

Aumento de 7,44%.

(…)

Para o ano que vem, a previsão é de um salário mínimo de R$ 1.631, número que ainda depende do fechamento da inflação no ano para ser confirmado.

(…)

Grifo meu: mudou o cálculo, limitando a valorização real a, no máximo, 2,5% acima da inflação entre 2025 e 2030, vinculando-a aos limites do novo arcabouço(teto de gasto) fiscal do governo…Não precisava isso…afinal de contas o SM já é muito baixo no Brasil.

J R Braña B.