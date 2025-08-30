O senador Sérgio Petecão (PSD) participou, neste sábado (30), da inauguração da nova arquibancada do estádio da Samaúma, na Vila Restauração, em Marechal Thaumaturgo. A obra, orçada em R$ 300 mil, foi viabilizada por meio de emenda parlamentar de sua autoria.

Na entrega, acompanhou o prefeito Valdélio Furtado, oportunidade em que também estiveram presentes autoridades como o deputado federal Zezinho Barbary e os prefeitos Naldo Ribeiro (Jordão), César Andrade (Porto Walter) e Salatiel Magalhães (Rodrigues Alves).

Petecão destacou a importância do investimento para a comunidade. Em sua opinião, a população carece muito de opções de entretenimento e essa iniciativa é uma das obras viabilizadas por seu mandato.

“Estou muito feliz em ver a Vila Restauração ganhar uma arquibancada digna, fruto do nosso trabalho. Esse espaço não é apenas para assistir jogos; é para reunir famílias, fortalecer amizades e dar oportunidade para que nossas crianças e jovens cresçam em um ambiente saudável e de esperança. Cada obra entregue aqui é prova de que, mesmo nas comunidades mais distantes, estamos presentes e comprometidos com o bem-estar das pessoas”, afirmou.

Segundo o senador, a iniciativa faz parte de uma série de compromissos que ele vem cumprindo na região desde sexta-feira, reforçando sua atuação em prol das comunidades mais isoladas do Acre.

Nos últimos cinco anos, o senador já destinou cerca de R$ 30 milhões para Marechal Thaumaturgo, em áreas como saúde, educação, infraestrutura, agricultura e esporte.