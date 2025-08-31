Da PMRB

Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura ofertou atendimento odontológico gratuito, enquanto o Instituto Upas disponibilizou consultas médicas, exames laboratoriais e de imagem, além de especialidades como psiquiatria, ginecologia, pediatria e psicologia. Tudo isso foi possível graças aos investimentos, por meio de emendas parlamentares, do vereador Antônio Morais.

A ação contou também com o apoio do Governo do Estado, que cedeu o espaço do Colégio Tiradentes e com a participação da Defensoria Pública do Estado e da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), que garantiram orientação jurídica à população.

O secretário de Saúde e de Articulação Institucional, Rennan Biths, destacou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com os serviços de saúde e o diálogo entre os poderes.

“A Prefeitura de Rio Branco está presente com serviços essenciais de saúde, como o atendimento odontológico, e, ao mesmo tempo, este momento mostra a importância da união entre Executivo, Legislativo e instituições parceiras, que se unem para garantir cidadania à população.”

O vice-prefeito e secretário de Educação, Alysson Bestene, ressaltou a relevância da integração entre áreas diferentes da gestão municipal. “O bairro Calafate recebe não apenas serviços de saúde, mas também um olhar integrado da Prefeitura. É a soma de esforços que faz a diferença na vida das famílias.”

Já o secretário da Casa Civil, Valtim José, frisou a capacidade da Prefeitura em articular parcerias. “Esse é um exemplo de gestão que sabe construir pontes. Somando forças, conseguimos atender a comunidade de forma mais completa e eficiente.”

