EBC – O estado de São Paulo ostenta a liderança no ranking de inovação no país. A posição foi revelada pelo Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento (Ibid), divulgado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Em uma escala de 0 a 1, São Paulo obteve a nota 0,872. Esse desempenho é quase três vezes a média nacional (0,296). Além de São Paulo, cinco estados superam a média: Santa Catarina (0,449), Paraná (0,413), Rio de Janeiro (0,410), Rio Grande do Sul (0,398) e Minas Gerais (0,368).
Os últimos colocados na classificação são Alagoas (0,148), Maranhão (0,127) e Acre (0,122).
O que os dados do Acre revelam
1 – Baixa competitividade em inovação → a nota coloca o Acre como um dos estados com menor dinamismo em tecnologia, startups e pesquisa. Dependência de investimentos externos → falta de infraestrutura e apoio local limita a capacidade de gerar inovação própria.
2 – Potencial não explorado → mesmo com biodiversidade e riqueza cultural, o Acre ainda não consegue transformar esses ativos em inovação (bioeconomia, startups sustentáveis, economia criativa).
3 – Educação e capital humano → os indicadores mostram que é preciso investir mais em formação técnica, ensino superior e ciência aplicada para mudar esse cenário.
4 – Necessidade de políticas públicas → sem um plano de longo prazo para startups, tecnologia e desenvolvimento sustentável, o Acre continuará na parte de baixo do ranking.
Em tempo: queriam o quê? Um estado desorientado politicamente há quase 16 anos…sim, a política desorientada, atrasada, reacionária, traz consequências desse nível…é só avaliar o nível, negacionista, da nossa elite política…
Em tempo 2:
Pra resumir: …o Acre fechou o ranking de inovação..somos o lanterna… ao menos nisso, somos inovadores….: ninguém consegue ficar tão embaixo com tanta constância.
J R Braña B.