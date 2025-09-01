Por Dry Alves

Fotos: Isa Nascimento

A Floresta Gourmet, em parceria com o Grupo Social Pela Vida, comemorou no último domingo, 31 de agosto, seus 12 anos de história com uma iniciativa especial no Conjunto Habitacional Cidade do Povo. A programação, que ocorreu na Escola Militar Dom Pedro II, foi realizada em alusão ao Agosto Lilás, mês de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher.

Moradores contemplados pelo Projeto Família Cidade do Povo participaram de palestras sobre valorização da mulher, atividades de empregabilidade, orientações práticas, além de momentos de integração, com lanches e acolhimento.

De acordo com Lohani Falcão, uma das organizadoras do evento, mais do que celebrar um aniversário, a ação reafirma o compromisso da Floresta Gourmet com a responsabilidade social, transformando conquistas em oportunidades de impacto positivo.

“Celebrar 12 anos é celebrar histórias, mas também renovar nosso propósito de levar amor e sabor para além da mesa, alcançando o coração das pessoas”, destacou a equipe.

Yuna Uchoa, CEO da empresa, ressaltou a alegria de concretizar um sonho antigo. “Fico muito feliz em poder comemorar os 12 anos da Floresta Gourmet com essa ação. Sempre almejei compartilhar os ganhos da nossa trajetória com um projeto que trabalha em prol da vida, com empatia pelo próximo”.

O Grupo Social Pela Vida, parceiro da ação, já atua há seis anos na comunidade e pretende fechar parcerias para realizar uma programação, em outubro, em alusão ao Dia das Crianças.

Mais informações sobre as iniciativas da Floresta Gourmet e do Grupo Social Pela Vida podem ser acompanhadas pelas redes sociais @florestagourmet e @gspelavida.