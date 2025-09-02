Direitos Humanos e Direitos das Crianças…
Crianças de 11 a 13 anos vítimas de estupro em Sena Madureira.
Veja a vereadora Ivoneide.
(…)
◼Você, de Sena, entre no Hub oestadoacre Sena e saiba o que rola na cidade? Aqui
O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado...
O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça Cível de Sena Madureira, instaurou procedimento administrativo para fiscalizar a aplicação...
Destaques 1 - Novo Assessor na Câmara: Butheglo de Souza Magalhaes foi nomeado para o cargo em comissão de Assessor...
A Defensoria Pública do Acre (DPE/AC) preparou uma programação especial ao longo do mês em alusão ao Setembro Amarelo, campanha...
A Controladoria-Geral da União (CGU) abriu o 8º Concurso de Vídeo 1 Minuto pela Integridade. Este ano, o desafio é...
