02.09.25
Acre é o último em inovação no Brasil(abaixo da média nacional)..
EBC - O estado de São Paulo ostenta a liderança no ranking de inovação no país. A posição foi revelada pelo Índice...
02.09.25
EBC - O estado de São Paulo ostenta a liderança no ranking de inovação no país. A posição foi revelada pelo Índice...
Por Dry Alves Fotos: Isa Nascimento A Floresta Gourmet, em parceria com o Grupo Social Pela Vida, comemorou no último...
EBC - O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta segunda-feira (1º) que a entrega da Carteira Nacional de Docente...
Sinteac chama professores a reagir contra o descaso do Gov GladsonC, que retirou 10% da referência da tabela salarial e...
Divulgação - Ufac Você está convidado! De 1° a 5 de setembro, teremos os encontros com os grupos focais da...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.