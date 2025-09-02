A Controladoria-Geral da União (CGU) abriu o 8º Concurso de Vídeo 1 Minuto pela Integridade. Este ano, o desafio é mostrar, em apenas um minuto, como a integridade pública pode fazer a diferença frente às mudanças climáticas.

Podem participar vídeos de qualquer estilo — ficção, documentário, clipe ou publicidade. Cada participante pode enviar até dois vídeos. A inscrição é gratuita e aberta a todo o Brasil.

Para participar, preencha o formulário no site oficial, envie a sinopse, o link do vídeo e o Termo de Concessão de Direito e de Uso de Imagem para cv1m@cgu.gov.br. Os vídeos devem ser inéditos, de classificação livre e sem conteúdo que prejudique alguém, especialmente menores.

Os três melhores vídeos receberão notebook e certificado da CGU. Além disso, serão exibidos no 20º FestAruanda do Audiovisual Brasileiro, de 4 a 10 de dezembro de 2025, em João Pessoa (PB).

Inscrições: 1º a 30 de setembro de 2025

Tema: Integridade pública e mudanças climáticas

Participe gratuitamente: Clique aqui

GUIA DO TEMA (INSPIRE-SE AQUI)

CGU