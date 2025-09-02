Visando à facilitação de contratos e compras de bens, tanto pequenos quanto grandes, do patrimônio estadual, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), lançou na sede da Federação do Comércio (Fecomercio), em Rio Branco, o novo Sistema de Compras e Contratos. Desenvolvida pela Diretoria de Modernização e Desenvolvimento Institucional (Dirmod) da pasta, a ferramenta moderniza e simplifica as tarefas da administração pública, reunindo em uma única plataforma as etapas que vão desde o planejamento das aquisições até a formalização e execução contratual.

Modernização e simplificação

A plataforma foi desenvolvida para simplificar o fluxo das compras públicas, considerado longo e complexo. Agora, todas as fases, da formalização da demanda até o contrato, seguem um passo a passo lógico e intuitivo, permitindo maior agilidade, transparência e integração entre os setores.

Logo na entrada, o usuário acessa o sistema por meio do login Gov.br ou da conta do Estado do Acre. Cada órgão define os perfis dos servidores: quem cria a solicitação, quem realiza a análise jurídica, quem aprova ou acompanha os processos.

O sistema possibilita acompanhar todas as fases do processo, por meio de um mapa visual que indica, por cores, se a solicitação está em andamento, concluída ou pendente. Essa dinâmica aumenta a transparência, pois qualquer servidor autorizado pode verificar o andamento das compras e contratos.

Além disso, o sistema foi integrado ao Catálogo Nacional de Compras Públicas, garantindo uniformidade com o padrão federal (ComprasNet). A padronização reduz falhas e evita retrabalho, já que os itens cadastrados seguem os mesmos códigos utilizados em aquisições do governo federal. Também houve integração com o Cadastro Estadual de Informações (CEI), que evita duplicidade de cadastros, e com o Sistema de Contratos, permitindo um fluxo contínuo e transparente de informações.

GdA

(…)