O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça Cível de Sena Madureira, instaurou procedimento administrativo para fiscalizar a aplicação de recursos públicos e verificar normas de segurança e proteção durante a ExpoSena Rural Show 2025.

Foram requisitadas informações à Prefeitura sobre parceria com o Estado, valores destinados a shows e serviços, além de cópias de contratos e licitações. Também foi pedida a programação oficial do evento.

Na área de segurança, o MPAC quer detalhes sobre a empresa contratada, identificação do responsável e reunião com a Polícia Militar.

Quanto à cavalgada, solicitou documentos do Idaf, atestados de sanidade animal, Guia de Trânsito Animal e identificação do veterinário.

O órgão reforçou a proibição de veículos no percurso e a garantia de bem-estar, alimentação e água aos animais.

(oea com info do MPAC)

Grifo meu: procedimentos normais do MP e necessários…agora tenho certeza que os investimentos que o GdA vai destinar a Sena serão migalhas em comparação com a Expoacre na capital e a Expoacre Juruá….Porque Sena nunca foi prioridade em nenhum governo do Acre.

J R Braña B.