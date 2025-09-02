Destaques

1 – Novo Assessor na Câmara: Butheglo de Souza Magalhaes foi nomeado para o cargo em comissão de Assessor de Segurança Institucional.

2 – URBSENA firma acordo com empresa privada: Uma lei municipal autorizou a URBSENA a ceder o uso da Usina de Asfalto para a empresa C. Pinheiro Lima Construtora Ltda.

3 – Designação na Controladoria: O servidor Ítalo Ferreira de Araújo foi designado para responder pela Controladoria Geral do Município durante um período de ausência do titular.

4 – Contratação para Pavimentação: A Prefeitura homologou a contratação de uma empresa de engenharia no valor de R$ 4.899.000,00 para obras de pavimentação, drenagem e calçada em via urbana.

Terça-feira, 02 de Setembro de 2025 – D.O nº 14.098

CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

RESOLUÇÃO Nº 62/2025

Art. 1º NOMEAR, o senhor BUTHEGLO DE SOUZA MAGALHAES – CPF sob

o nº 797.008.292-00, para ocupar o cargo em comissão de Assessor de Segurança

Institucional, referência: CC-04.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

LEI Nº 918 DE 28 DE AGOSTO DE 2025

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL POR MEIO DA URBSENA – EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DE SENA MADUREIRA A FIRMAR TERMO DE CESSÃO DE USO DA USINA DE ASFALTO COM A EMPRESA PRIVADA *C. PINHEIRO LIMA CONSTRUTORA

LTDA* E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA/CGM/PMSM/ Nº 001/2025

Art. 1° Designar o servidor Ítalo Ferreira de Araújo, matrícula nº 94231, para responder pela Controladoria Geral do Município – CGM/PMSM, durante a ausência do titular, no período de 08/09/2025 a 17/09/2025, sem percepção de remuneração.

Termo de Adjudicação e Homologação

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 002/2025

Contratação de empresa de engenharia para Pavimentação Asfáltica em Via Urbana com Drenagem e Calçada, em conformidade com o Convênio 942476/2023 – Ministério da Defesa, no município de Sena Madureira/Ac.

R$ 4.899.000,00 (quatro milhões, oitocentos e noventa e nove mil reais).

