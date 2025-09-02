A Defensoria Pública do Acre (DPE/AC) preparou uma programação especial ao longo do mês em alusão ao Setembro Amarelo, campanha mundial de prevenção ao suicídio. A iniciativa “Elo de Esperança” foi lançada nesta segunda-feira, 1º, em todas as unidades da instituição no estado. Em Rio Branco, diversas atividades serão realizadas para promover acolhimento emocional, bem-estar e momentos de troca entre servidores e comunidade.

A iniciativa é da Subdefensoria Pública-Geral de Gestão Administrativa, em parceria com a Diretoria de Comunicação e o Departamento de Saúde e Bem-Estar Ocupacional e de Atendimento Psicossocial. Para a defensora pública-geral, Juliana Marques, a campanha reforça a importância da escuta, do cuidado e do fortalecimento de vínculos como estratégias de prevenção. “Esperança é o elo que nos une. Estenda seu elo a quem precisa”, destaca o lema da programação.

Nos dias 3 e 4 de setembro será apresentado o Departamento de Saúde e Bem-Estar Ocupacional, criado neste ano de 2025. A partir daí, a programação se estende durante todo o mês, contemplando oficinas de acolhimento emocional, arte e colagem, arteterapia, pintura de taças, além de terapias manuais, como auriculoterapia e aromaterapia.

Entre os destaques, estão as Oficinas Vivenciais de Acolhimento Emocional, conduzidas pela educadora e psicóloga Irteni Nunes, nos dias 8 e 11, voltadas ao público interno da instituição. Já nos dias 10 e 17, os participantes poderão vivenciar a criatividade por meio da Arte Aquarela e Colagem, com a participação das artistas Marina e Clara.

As Terapias Manuais também têm espaço garantido na programação, nos dias 12 e 19, oferecendo técnicas de relaxamento e equilíbrio corporal. No dia 24, a DPE/AC promove uma Roda de Conversa sobre os Três Pilares da Saúde: Emocional, Alimentação e Movimento, espaço de partilha e aprendizado, acompanhado de degustações e surpresas. Encerrando o mês, no dia 26 de setembro, ocorre a Oficina de Pintura em Taças, na unidade Horto Florestal, com a artista Marina.

DPE