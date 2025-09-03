O Plenário da Câmara dos Deputados deve votar, nesta quarta-feira (3), proposta que define regras para evitar fraudes em descontos de benefícios previdenciários usados no pagamento de mensalidades de entidades de aposentados. A sessão começa às 13h55.

O projeto principal, PL 1546/24, do deputado Murilo Galdino (Republicanos-PB), reúne mais de 60 apensados, em sua maioria apresentados após a Operação Sem Desconto, ação da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União que investigou descontos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS.

Também podem ser votados:

PL 1533/24 – cria sistema nacional para acompanhar políticas públicas integradas para crianças de 0 a 6 anos.

PL 3899/12 – incentiva produção e consumo sustentáveis.

PLP 235/19 – institui o Sistema Nacional de Educação.

PLP 128/22 – define aplicação mínima do Fundo Penitenciário Nacional na capacitação de servidores e policiais penais.

Agência Câmara de Notícias