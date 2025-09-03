O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital nº 093 Sead/Iapen, que homologa oficialmente a matrícula dos candidatos aprovados no Curso de Formação para o Cargo de Agente de Polícia Penal, etapa do concurso público destinada ao provimento de vagas.

A lista completa dos candidatos matriculados apresenta os aprovados nas modalidades feminina e masculina, bem como os classificados como pessoas com deficiência (PcD), organizados na seguinte ordem: cargo, número de inscrição, nome do candidato, nota obtida e classificação final, conforme a pontuação alcançada nas etapas anteriores do concurso.

Conforme o edital, a homologação passa a valer a partir desta segunda-feira, 1º de setembro. O certame reforça as ações do Estado para fortalecer o sistema penitenciário acreano.

Dúvidas sobre o concurso podem ser esclarecidas por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h (horário do Acre).

GdA