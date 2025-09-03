A Escola do Poder Judiciário do Acre (Esjud) promove na próxima semana o Seminário “Justiça e Saúde Mental: Abordagens Interdisciplinares para Decisões Judiciais”. As inscrições estão abertas para a ação educacional (veja card abaixo).

A agenda englobará tema dos mais relevantes na atualidade, as Doenças Mentais, que será ministrado pela doutora em Neurociências Andréa Vermont (veja adiante).

Para se inscrever, basta acessar o Calendário de Inscrição no Portal do Órgão de Ensino (https://esjud.tjac.jus.br/), ou clicar diretamente no card abaixo.

Com carga horária de duas horas-aula, a palestra será realizada em modalidade presencial no dia 10 de setembro, no auditório da Esjud. A transmissão pelo Google Meet será somente para profissionais com lotação nas Comarcas do interior do Estado.

São 80 vagas para a atividade, cujo público-alvo prioritário são magistrados(as), servidores(as), colaboradores do Tribunal de Justiça do Acre. O público-alvo remanescente são operadores do Direito.

A capacitação vale para a concessão da Licença Compensatória por Alcance de Resultados (LAR) do Tribunal.

Currículo

Andréa Vermont é neurocientista, filósofa, psicanalista e doutora em Filosofia da Mente, com uma abordagem moderna, interativa e transformadora. Executiva multissetorial com sólida experiência em empresas no Brasil e no exterior, atua hoje na interseção entre sabedoria clássica e desafios contemporâneos, tornando temas complexos acessíveis e aplicáveis à realidade de líderes, equipes e instituições.

