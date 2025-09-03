De 2 a 4 de setembro, a cidade de Manaus, capital do Amazonas, sediará a Semana da Amazônia: Desenvolvimento Rural(??????) Sustentável e Sistemas Agroalimentares. O encontro reunirá representantes de governos de vários países da América Latina e do Caribe, organismos internacionais, academia, organizações indígenas, campesinas e da sociedade civil, para debater caminhos para o desenvolvimento rural sustentável(??????????????), a SEGURANÇA A ALIMENTAR e o fortalecimento dos sistemas agroalimentares na região amazônica. O evento acontece no Novotel Manaus.

A Semana da Amazônia é organizada no âmbito do Programa de Cooperação Internacional Brasil–FAO, parceria entre a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e o governo do Brasil, por meio da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE); Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA); Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Desenvolvimento Familiar e Combate à Fome (MDS); Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária do Brasil (INCRA); e Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar no Mercosul (REAF MERCOSUL).

Durante a semana, serão debatidos temas como a agricultura familiar como pilar estratégico para a segurança alimentar, a governança responsável da terra, a bioeconomia amazônica, os sistemas agroalimentares urbanos e o papel da cooperação Sul-Sul para enfrentar os desafios climáticos, sociais, ambientais e econômicos da região.

A iniciativa está alinhada à Declaração de Belém (2023), à V Reunião de Presidentes da OTCA (2025) e às principais agendas globais de desenvolvimento sustentável, em especial à Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada no Brasil em novembro de 2025.

Agenda

Ao longo da programação, estão previstas atividades de alto nível e espaços de debate técnico, como a Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar do MERCOSUL (REAF/MERCOSUL) e a Reunião de Ministros e Altas Autoridades do MERCOSUL e Países Amazônicos sobre Agricultura Familiar, o Diálogo sobre Governança Responsável da Terra na Amazônia, o painel Habitar a Amazônia, Alimentar o Futuro e o III Diálogo Técnico Regional sobre Bioeconomia Amazônica e Transformação Rural Inclusiva.

A Semana da Amazônia pretende promover políticas públicas inclusivas, investimentos diferenciados e parcerias estratégicas que articulem inovação, bioeconomia, agricultura sustentável e segurança alimentar. É uma oportunidade importante para compartilhar experiências, impulsionar soluções regionais e avançar para uma Amazônia mais inclusiva e sustentável.

Cooperação Sul-Sul

Com projetos inovadores com foco no combate à pobreza, fome zero e fortalecimento da agricultura sustentável, a partir das experiências bem-sucedidas do Brasil em diversas políticas públicas, desde 2008, o governo brasileiro, por meio da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE) e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), atuam juntas na América Latina e no Caribe no âmbito do Programa de Cooperação Internacional Brasil–FAO.

