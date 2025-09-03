Min. Cármen Lúcia dá um “cala a boca” no advogado do Ramagem.
Veja.
(…)
Min. Cármen Lúcia dá um “cala a boca” no advogado do Ramagem.
Veja.
(…)
A Escola do Poder Judiciário do Acre (Esjud) promove na próxima semana o Seminário “Justiça e Saúde Mental: Abordagens Interdisciplinares...
O Plenário da Câmara dos Deputados deve votar, nesta quarta-feira (3), proposta que define regras para evitar fraudes em descontos...
O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado...
02.09.25 https://www.youtube.com/shorts/4OHiUDXIE-A
Destaques 1 - Novo Assessor na Câmara: Butheglo de Souza Magalhaes foi nomeado para o cargo em comissão de Assessor...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.