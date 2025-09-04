Parabéns ao Carlo Ancelotti…
Por enquanto torcedores continuam divididos.
— Neymar ainda deve estar na Seleção?
Veja…
(…)
Parabéns ao Carlo Ancelotti…
Por enquanto torcedores continuam divididos.
— Neymar ainda deve estar na Seleção?
Veja…
(…)
Ordem Secular Frei Paolino Em Sena Madureira, a Ordem Secular Frei Paolino conta com 23 membros ativos. Todo dia 4,...
Destaques do Diário Oficial de Sena Madureira Câmara de Vereadores: ✔Contratou serviços de coffee break(pausa para o lanche), equipamentos...
Plantar 15 mil árvores em áreas degradadas de todo estado, este é o compromisso ambiental firmado pelo Tribunal de Justiça...
Selo Verde Café, ferrovia Brasil–Peru... Petecão explica. Veja.. https://www.youtube.com/watch?v=eg3ywKtr6Xk&t=3s (...)
O Sistema Nacional de Educação (SNE) foi aprovado pela Câmara dos Deputados para organizar metas, responsabilidades e cooperação entre União,...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.