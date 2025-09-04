O Brasil muda…
Desde os anos 80, nossa República vem aperfeiçoando a democracia.
Direitos garantidos, instituições fortalecidas, Estado de Direito consolidado. Outros países aplaudem.
E enquanto isso, na Folha de São Paulo, alguém que se diz jornalista escreve besteira atrás de besteira. Baboseira pura. Não é opinião, é ressentimento mascarado de notícia.
O STF não está “fazendo o que quer”.
Atua dentro da lei, dentro de processos que foram empurrados para ele justamente pelos abusos bolsonaristas.
O Brasil aprende, amadurece, fortalece sua democracia.
E alguns jornais… continuam firmes no caminho da ignorância.
(…)