O que fazemos neste oestadoacre é a luta política diária.

Com estrutura zero, mas com a disposição dos que nunca vergam a coluna.

A extrema-direita, essa doença que contaminou boa parte do Acre, faz a sua luta política diária.

Não está errada…

Seus líderes fazem aquilo que lhes convém politicamente e conseguem arrebanhar incautos de toda ordem.

Por outro lado, a sociedade democrática, de espírito e consciência libertária, precisa fazer o mesmo: a luta política incessante e intensa em Rio Branco e nos municípios.

Mas isso não acontece.

Há um recuo, uma acomodação…

Todos só pensam em eleição…

Mas não haverá votos, nem eleitos para defender os direitos do povo na Constituição de 88, sem luta política.

Sem convencer as pessoas.

E é isso que oestadoacre faz todo dia aqui.

Somos mais que um site de notícias, somos um reduto, uma tanqueira de luta política.

De convencimento das pessoas, dos leitores, pela palavra, pelos argumentos…

Isso é a luta política que fazemos… e que cobramos dos segmentos civilizados e democráticos que façam também.

Deixar a extrema-direita à vontade é a morte política do Acre… e do Brasil.

Em defesa da civilidade, da justiça social para os trabalhadores, da democracia para a maioria e contra esse modelo econômico que nos destrói: o neoliberalismo.

Sem a luta política correta não teremos saída.

É preciso empurrar a extrema-direita de volta ao seu lugar de origem…

…o esgoto da história.

Um senador eleito pelo Acre representante da extrema-direita…bolsonarista raiz….’somos a voz de Bolsonaro’….(vejam que ele não tem voz própria…ele é a voz do dono)



J R Braña B.