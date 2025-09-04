Na manhã desta quinta-feira (4), o Governo Federal, por meio do MDA, lançou em Rio Branco o Plano Safra da Agricultura Familiar 2025/2026.

O evento ocorreu na sede da FETACRE e reuniu sindicatos, cooperativas, movimentos sociais, autoridades e representantes de bancos que operam crédito rural.

O superintendente do MDA no Acre, Cesário Braga, afirmou que o presidente Lula tem dado prioridade à agricultura familiar.

— O presidente Lula tem mostrado, na prática, que a agricultura familiar é prioridade. Somente no Acre, no último ciclo, foram mais de R$ 540 milhões aplicados, um crescimento de 70% em relação aos governos anteriores. Agora, a meta é chegar a R$ 700 milhões, fortalecendo quem produz o alimento que chega à mesa dos brasileiros e garantindo dignidade para nossas famílias rurais – destacou Cesário.

A meta agora é chegar a R$ 700 milhões.

Durante a cerimônia, foram assinados contratos do PRONAF em diferentes modalidades:

◼PRONAF B (Caixa): R$ 12 mil

◼PRONAF A (BASA): R$ 22 mil

◼PRONAF Mais Alimentos (BB): R$ 200 mil e R$ 190 mil

◼PRONAF Custeio (Sicredi): R$ 200 mil

◼PRONAF Extrativismo: R$ 30 mil – inédito, voltado à produção de castanha na Resex Chico Mendes

Este último contrato foi celebrado como histórico, atendendo antiga demanda dos extrativistas e garantindo crédito para o manejo sustentável da castanha, fruto de parceria entre MDA, ICMBio e BASA.

O lançamento reforça o papel central da agricultura familiar nas políticas públicas do governo Lula, com foco em segurança alimentar, geração de renda e desenvolvimento sustentável para a Amazônia.

(oea com info do MDA-Acre)