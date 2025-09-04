O senador Sérgio Petecão, PSD, comemorou o lançamento do programa Gás do Povo, que fornecerá botijões de gás de cozinha a famílias carentes.

A iniciativa, que irá substituir o antigo Auxílio Gás, deve beneficiar 50 milhões de brasileiros, incluindo mais de 114 mil famílias do Acre que sofrem com a pobreza energética.

Petecão destaca que o programa trará mais saúde, dignidade e justiça social, especialmente para a Região Norte, onde muitas famílias ainda usam lenha para cozinhar.

— Essa é uma conquista para o povo mais sofrido. No Acre, milhares de famílias ainda vivem em áreas isoladas, sem acesso à energia. O programa Gás do Povo vai tirar mais de 114 mil famílias da pobreza energética, garantindo comida no fogo e mais dignidade no dia a dia. É mais saúde, mais respeito e mais cidadania para o nosso povo – declarou o senador acreano.

Com um investimento previsto de R$ 3,57 bilhões em 2025, subindo para R$ 5,1 bilhões em 2026, o Gás do Povo se consolida como uma das maiores iniciativas sociais do País nos últimos anos.

Presidente Lula:

— Nós estamos assumindo a responsabilidade de que uma pessoa não pode gastar 10% do salário mínimo para comprar gás. A gente vai arcar com a responsabilidade de fazer com que as pessoas mais pobres possam receber o gás de graça.

Foto: senador Petecão com o ministro da Minas e Energia, Alexandre Silveira

(oea com info do gab do senador)

