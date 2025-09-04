Destaques do Diário Oficial de Sena Madureira
Câmara de Vereadores:
✔Contratou serviços de coffee break(pausa para o lanche), equipamentos de informática e uniformes por meio de dispensa de licitação.
Prefeitura de Sena
✔Reconheceu uma dívida de R$ 83.552,50 com a empresa Oficina & Refrigeração 4 Irmãos Ltda.
✔Designou servidores para gerenciar e fiscalizar a dívida.
Quinta-feira, 04 de setembro de 2025 – D.O Nº 14.100
CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
AVISO DE DISPENSA Nº 006/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO COFFEE BREAK.
AVISO DE DISPENSA Nº 007/2025
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA – ACRE.
AVISO DE DISPENSA Nº 008/2025
AQUISIÇÃO DE ITENS DE MALHARIA – TIPO UNIFORME, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA – ACRE.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA
PORTARIA/PMSM/GAB/SAPF Nº 143/2025
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação
vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do termo de reconhecimento de dívida, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sena Madureira e a empresa OFICINA & REFRIGERAÇÃO 4 IRMÃOS LTDA.
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
DEVEDOR: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
CREDORA: A empresa OFICINA & REFRIGERAÇÃO 4 IRMÃOS LTDA
R$ 83.552,50 (oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).
(…)
Em tempo: na ‘praia’ do Amarilho…hoje inviabilizada pelo descaso ambiental de décadas….