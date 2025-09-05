O pró-reitor de Extensão e Cultura da Ufac, Carlos Paula de Moraes, reuniu-se com a deputada federal Socorro Neri (PP-AC) e professores que irão coordenar ações de extensão. Ela anunciou, pelo que chama de mandato Bem Coletivo, emenda parlamentar de R$ 12 milhões para a universidade, sendo destinados R$ 3 milhões para mais de 16 projetos de extensão. O encontro ocorreu nessa segunda-feira, 1, na sala de reuniões da Pró-Reitoria de Graduação.

O restante dos recursos financeiros é para cursos de graduação e mestrado em municípios acreanos, entre outros projetos. Segundo Socorro, os investimentos contemplam ainda pesquisa, laboratórios, empreendedorismo e inovação na Ufac. Na área de ensino, serão aplicados em turmas de graduação em Economia, para Assis Brasil; Direito, para a região Tarauacá-Envira e Enfermagem, para Plácido de Castro, Acrelândia e Capixaba.

Além disso, a pós-graduação está contemplada com três novos mestrados para professores da educação básica pública: Educação, para Tarauacá-Envira; Linguagens e Identidade, para Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano; e Ensino de Ciências e Matemática, para Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil.

A deputada também informou que haverá o fortalecimento do internato rural de Medicina para assistência de saúde para indígenas do Estado e projetos que possam vincular escolas públicas à universidade.

