Tiaguinho, Tão Feliz…
Essa música, lançada há um ano, é contagiante.
Um samba, pagode e MPB de um jeito diferenciado…
Verso fundamental:
//Eu nunca fui tão feliz, quem diria
Top demais….
Ouça…
J R Braña B.
(…)
Conteúdo parceiro
Tiaguinho, Tão Feliz…
Essa música, lançada há um ano, é contagiante.
Um samba, pagode e MPB de um jeito diferenciado…
Verso fundamental:
//Eu nunca fui tão feliz, quem diria
Top demais….
Ouça…
J R Braña B.
(…)
Conteúdo parceiro
(...)ViaG1 - Para instituições de pagamento não autorizadas e as que se conectam à Rede do Sistema Financeiro Nacional via...
Saneamento Básico – O Filme (2007) Prepare a pipoca e venha assistir a essa comédia irreverente e cheia de sátira social...
Da Ufac - O pró-reitor de Extensão e Cultura da Ufac, Carlos Paula de Moraes, reuniu-se com a deputada federal...
Coluna de sexta-feira Voos de Palavras, poema de Neiva Nara — Oferenda. https://youtube.com/shorts/0KaYrMN5x6k?si=f1lkPJ0buzWLxR3j (...) Conteúdo parceiro
Ordem Secular Frei Paolino Em Sena Madureira, a Ordem Secular Frei Paolino conta com 23 membros ativos. Todo dia 4,...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.