Coluna de sexta-feira
Voos de Palavras, poema de Neiva Nara
— Oferenda.
(…)
O senador Sérgio Petecão, PSD, comemorou o lançamento do programa Gás do Povo, que fornecerá botijões de gás de cozinha...
Na manhã desta quinta-feira (4), o Governo Federal, por meio do MDA, lançou em Rio Branco o Plano Safra da...
O que fazemos neste oestadoacre é a luta política diária. Com estrutura zero, mas com a disposição dos que nunca...
Dep Edvaldo Magalhães — O governador Gladson de Lima Camelí cometeu a maior injustiça da história dos trabalhadores e trabalhadoras...
Tácita Muniz - Os extremos climáticos que atingem o Acre têm causado impactos severos nos territórios indígenas, que figuram entre...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
