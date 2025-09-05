As creches e escolas de educação infantil desempenham papel essencial no desenvolvimento das crianças nos aspectos emocional, social, físico e cognitivo, moldando suas vidas desde os primeiros anos. Reconhecendo a importância de um ensino de qualidade para a formação integral, a Prefeitura de Rio Branco vem realizando ações inovadoras na educação infantil do município.

Na manhã desta quinta-feira (4), a gestão municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou ato oficial de credenciamento reinaugurando a Escola Municipal de Educação Infantil Chrizarubina Leitão Abraão, localizada no Conjunto Manoel Julião, bairro Estação Experimental.

A unidade passou por ampla reforma e adequações estruturais que contemplam acessibilidade para cadeirantes, banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PcDs) e sala multifuncional, conforme os padrões estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Ao todo, foram investidos mais de R$ 1 milhão, sendo R$ 212,9 mil destinados à aquisição de mobiliário e R$ 792,6 mil às obras físicas.

“Primeiro de tudo, eu estou feliz porque conseguimos atender a uma demanda antiga, que se arrastava há mais de 20 anos: a adequação dessas escolas para poderem ter reconhecimento de conceito. Estamos trabalhando em mais cinco unidades e convido vocês a conhecerem essa reestruturação. Esta escola tem padrão de primeiro mundo: totalmente adequada para PcDs, com ensino especial contemplado, janelas substituídas por blindex e ambientes acolhedores. Está tudo novinho, do jeito que a criança precisa para se sentir bem e querer permanecer na escola”, enfatizou o prefeito Tião Bocalom.

Os novos espaços oferecem melhores condições de ensino, segurança e acolhimento às 200 crianças matriculadas. A diretora da escola, Luciana Felício, destacou a reinauguração como um marco para a educação municipal.

“É um marco muito importante: a reinauguração e o credenciamento da nossa instituição significam que estamos aptos a receber nossas crianças com dignidade, segurança e ensino de excelência. É um privilégio sermos a segunda escola credenciada e a primeira na gestão do prefeito Bocalom. Hoje atendemos 200 crianças com muito orgulho”, comemorou.

O credenciamento garante que creches e escolas operem sob regulamentação, assegurando padrões legais e pedagógicos que envolvem ambientes seguros, profissionais qualificados e práticas voltadas ao desenvolvimento integral da criança.

“O credenciamento é um ato legal, emitido por resolução do Conselho Municipal de Educação (CME), que estabelece normas e diretrizes para que a instituição esteja apta a atender de forma segura e adequada. Esse é um sonho antigo da gestão, resultado de esforços de muitas pessoas, incluindo a professora Nabiha Bestene, que idealizou esse momento. Sermos a segunda instituição credenciada é um marco para a educação de Rio Branco. Temos previsão de mais cinco credenciamentos neste ano, o que mostra o avanço na priorização da primeira infância, fundamental para o futuro da nossa sociedade”, explicou Vômea Maria de Araújo, presidente do CME.

O vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Alysson Bestene, ressaltou o compromisso da atual gestão com investimentos em qualidade educacional.

“Desde o início da gestão, o prefeito Tião Bocalom tem feito todos os investimentos necessários para o crescimento e fortalecimento da rede municipal, ampliando e reformando escolas. Esta unidade é um exemplo: totalmente adequada às normas de acessibilidade, com salas multifuncionais, climatizadas, projeto de segurança contra incêndio e pânico, vigilância sanitária, horta escolar, além de recursos tecnológicos. É um padrão de escola que muitos municípios e estados não conseguem oferecer. Até o fim do ano, teremos seis escolas credenciadas, proporcionando ambientes seguros, aconchegantes e, acima de tudo, uma educação de qualidade para nossas crianças”, afirmou.

