O Projeto Rio Madeira, em parceria com a Embrapa, usa drones e inteligência artificial para mapear castanhais e identificar espécies(Embrapa).

Mas quem conhece cada árvore é quem nasceu entre elas…(oestadoacre)

São homens e mulheres que carregam sacos, quebram ouriços e mantêm a tradição, enquanto a Amazônia é constantemente ameaçada pelo desmatamento.

Aqui, a floresta vale mais de pé do que derrubada. O crédito de carbono, a bioeconomia e a valorização do trabalho local mostram uma ‘alternativa’ de gerar renda sem abrir-mão da Amazônia, transformando cada coletor em guarda da floresta.

Veja…

J Alm.