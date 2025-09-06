A Prefeitura de Rio Branco avança na ampliação da educação infantil. Nesta semana, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom e o vice-prefeito Alysson Bestene, que também responde pela Secretaria Municipal de Educação, visitaram as obras da nova Creche Infantil no Vila Acre. A unidade atenderá crianças de zero a três anos, oferecendo pela primeira vez atendimento a essa faixa etária na capital.
O vice-prefeito Alysson Bestene que também é secretário municipal de Educação ressaltou o compromisso da gestão do prefeito Tião Bocalom para o desenvolvimento da capital e com a garantia dos direitos fundamentais dos rio branquenses.
“É uma revolução. O novo Plano Nacional de Educação prevê cobertura ampliada para crianças de 0 a 3 anos em 65% das redes municipais e a Prefeitura de Rio Branco já está antecipando isso com esta obra. Será a maior creche em metragem quadrada do estado, com capacidade para atender 300 crianças. É preciso parabenizar a gestão do prefeito Bocalom e garantir a sequência para a inauguração, atendendo a demanda do município”, destacou o secretário.
O prefeito Tião Bocalom salientou o cuidado com cada detalhe da construção, que já está 77% concluída. Ele destacou que a creche está sendo planejada para oferecer um ambiente seguro, acolhedor e funcional, seguindo todas as normas de educação infantil. A unidade contará com infraestrutura adequada para o desenvolvimento das crianças, incluindo espaços para higiene, trocas de roupa e mobiliário atrativo, garantindo que os pequenos se sintam confortáveis e motivados a permanecer na escola.
“Estou muito feliz. Há 30 anos implantei creches em Acrelândia, para crianças de 0 a 6 anos, incluindo berçário. Ao chegar em Rio Branco, percebi que aqui não havia berçário. Agora, a obra segue todas as normas de escolas, com infraestrutura adequada para que as crianças tenham um espaço para tomar banho, trocar de roupa e utilizar móveis bonitos e atrativos. Queremos que a criança queira permanecer na escola, como acontece em Acrelândia”, frisou o gestor municipal.
Localizada na Rodovia AC-40, em frente ao Parque Ambiental Chico Mendes, a nova creche está sendo construída com recursos próprios da Prefeitura, totalizando um investimento de R$ 5,3 milhões. A unidade promete ser um espaço amplo, acolhedor e seguro para o desenvolvimento das crianças.
PMRB