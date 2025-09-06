EBC – O youtuber de extrema-direita Wilker Leão, estudante de História da Universidade de Brasília (UnB), foi expulso da instituição, após passar por um processo disciplinar discente (PDD) que analisou sua conduta em sala de aula, onde costumava gravar sem consentimento professores e alunos. Depois, o youtuber postava os vídeos em tom de deboche e de ridicularização em redes sociais.

A expulsão foi anunciada em comunicado divulgado nesta sexta-feira (5) pela reitoria da UnB.

“A Universidade de Brasília (UnB) informa que, após o despacho decisório no âmbito do processo disciplinar discente, o estudante Wilker Leão de Sá foi excluído da instituição e está impedido de realizar novos registros de matrícula. Cabe recurso. O ato está em conformidade com as recomendações do relatório final do PDD e o parecer da Procuradoria Federal junto à UnB”, diz a nota.

Leão, que tem mais de 940 mil inscritos em seu canal no Youtube, já estava suspenso das aulas desde o ano passado, enquanto respondia ao processo administrativo.

Grifo meu: esse Wilker ex Leão se meteu num debate com Jones Manoel …deve ter se arrependido…

