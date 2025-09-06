EBC – As Forças Armadas vão cumprir o veredito da Justiça sobre a trama golpista, disse o ministro da defesa, José Múcio, na última sexta-feira (5). Em entrevista a jornalistas, o ministro comentou o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e diversos militares de alta patente respondem por uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

O lema das Forças Armadas é respeitar a decisão da Justiça. Esse assunto é um problema da Justiça e da política. As Forças Armadas são uma coisa diferente, servem ao país. Então, nós estamos conscientes de que tínhamos que passar por isso tudo, estamos serenos e aguardando o veredito da Justiça, que será cumprido comentou o ministro.

Grifo meu: a república brasileira nasceu de um golpe…as únicas forças armadas da América Latina que nunca deram golpe foi a do México…e a Costa Rica, que simplesmente aboliu suas forças armadas e se livrou de seus golpistas fardados….já o Brasil é o país das quarteladas…é ridículo! Só perde para a Bolívia.

Grifo meu 2: então, não será nenhum favor as Forças Armadas do Brasil ficarem no seu devido lugar antes, durante, agora, e depois da decisão do STF sobre os generais e o ex-presidente gospistas…. Forças Armadas, como diz a nossa Constituição, estão sob o controle civil. Ponto final.

J R Braña B.

