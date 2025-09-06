GdA – (…) A Estrada da Variante, em Xapuri, foi oficialmente entregue aos mais de 18 mil moradores do município na manhã deste sábado, 6, pelo governador Gladson Camelí.

(…)

GdA….(…)Com 17,57 quilômetros de extensão, a recuperação da via recebeu investimentos que somam R$ 48.905.663,40,(…) frutos de emendas, ou seja, do governo federal.

(…)

Não há como não destacar o esforço do governador GladsonC nesta obra também…

(…) GdA – Berço do líder seringueiro Chico Mendes, Xapuri está entre os destinos mais emblemáticos do Acre. Com a restauração concluída, a expectativa é que o turismo local seja cada vez mais valorizado e a cidade incluída em roteiros de viagens.

(…)

J R Braña B., com info e trechos do GdA