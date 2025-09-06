Cumbia feita por um pernambucano de Olinda, Chinaína
Só podia ser…
A arte está no sangue dos olindenses…pernambucanos…
A letra abaixo…
Llegó fin de semana y todo el mundo va a salir
Pero no Jair, pero no Jair
Con los amigos por la calle, mi traguito presumir( (ostentar uns goles de bebida – J R Braña B.)
Pero no Jair, pero no Jair
Ya llegó fin de semana y todo el mundo va a salir
Pero no Jair, pero no Jair
Con los amigos por la calle, mi traguito presumir
Pero no Jair, pero no Jair
Se acaba la semana
Ya no quiero trabajar
Es viernes por la noche,(é sexta pela noite – J R Braña B.)
Yo me voy a emborrachar
les llamo a los amigos,
Vénganse que estoy aqui
Pero a uno no le llamo,
Porque no puede salir
Hoy toca fernet,
Hoy toca cerveza
?El muchacho dónde está?
Andará por una iglesia
Ya no baila cumbia
Pobre que se va a aburrir
Todo el mundo puede
Pero no puede Jair
Llegó fin de semana
Y todo el mundo va a sali
Pero no Jair, pero no Jair…
(…)
Grifo meu: fernet… bebida alcoólica típica da Argentina, geralmente misturada com Coca-Cola
J R Braña B.