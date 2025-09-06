Caixa – O resultado da Lotofácil da Independência 2025 com prêmio recorde de R$ 231.866.541,36 milhões foi divulgado neste sábado (6), em São Paulo, e 54 apostas dividem a bolada.
Os números sorteados foram: 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23
Veja o rateio completo
✔15 acertos – 54 apostas ganhadoras, R$ 4.293.824,84
✔14 acertos – 9661 apostas ganhadoras, R$ 2.008,81
✔13 acertos – 301854 apostas ganhadoras, R$ 35,00
✔12 acertos – 3539490 apostas ganhadoras, R$ 14,00
✔11 acertos – 18955181 apostas ganhadoras, R$ 7,00
(…)
Mega-sena – hoje sábado
O sorteio do concurso 2.911 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (6), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 47 milhões.
Veja os números sorteados: 23 – 27 – 32 – 54 – 56 – 59.
✔5 acertos: 77 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 30.684,05
✔4 acertos: 4.097 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 950,57
(…)
Grifo meu: e esqueci de fazer a fezinha na Mega neste sábado…
J R Braña B.
(…)
Conteúdo parceiro