O custo da cesta básica em Rio Branco subiu 5,81% em setembro de 2025, atingindo a média de R$ 715,75, segundo a Fecomércio-AC.
O levantamento aponta um aumento acumulado de 10,01% no trimestre.
A alta foi puxada pela margarina (+53,94%) e pelo feijão (+33,42%), enquanto a batata e o pão francês tiveram as maiores quedas.
O estudo é uma ferramenta para orientar a população e os gestores públicos sobre a dinâmica de preços na capital.
Grifo meu: você ainda consome Margarina? Em que planeta você vive?
J R Braña B., com info da Fecomércio