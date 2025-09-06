O custo da cesta básica em Rio Branco subiu 5,81% em setembro de 2025, atingindo a média de R$ 715,75, segundo a Fecomércio-AC.

O levantamento aponta um aumento acumulado de 10,01% no trimestre.

A alta foi puxada pela margarina (+53,94%) e pelo feijão (+33,42%), enquanto a batata e o pão francês tiveram as maiores quedas.

O estudo é uma ferramenta para orientar a população e os gestores públicos sobre a dinâmica de preços na capital.

Grifo meu: você ainda consome Margarina? Em que planeta você vive?



J R Braña B., com info da Fecomércio