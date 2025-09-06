O que devem dizer reciprocamente os animais, pássaros que vivem e dependem das águas do Rio Iaco.
E os seres humanos que bebem a sua água, então…
Esta semana os opositores do prefeito atual de Sena gravaram esse vídeo do esgoto de parte da cidade jorrando dentro do Iaco.
Basta chover que a cena se repete….
Há quanto tempo?
Há pelo menos umas três ou quatro décadas….
E ninguém, nenhum prefeito que passou – mesmo com todos os milhões das emendas PIX dos últimos anos – teve a iniciativa de resolver o problema…
Que, então, o prefeito Gehlen, que herdou a herança da destruição do Iaco, da cidade e da piora das condições de vida da maioria das pessoas que vivem em Sena, busque o governo GladsonC, o Gov Federal e peça ajuda para resolver o problema do saneamento no município…
É preciso livrar o Rio Iaco desse vômito coletivo toda vez que chove…
Porque em Sena, ninguém, muito menos grupos políticos que já passaram pela prefeitura e nada fizeram têm escopo moral para denunciar a situação caótica do Rio Iaco…
E a música, o lamento que trago é um sucesso-denúncia de Marvin Gaye, de 1.971, chamada Mercy, Mercy Me (The Ecology)…..algo como ‘Piedade, Piedade de Mim (A Ecologia)’…
E o Rio Iaco carece de piedade…mais que isso…
Necessita de providências políticas para assegurar a sua saúde ecológica e mental de Sena Madureira.
A música é linda e Marvin Gaye é craque e saber cantar de verdade…
Um hino da ecologia…
J R Braña B.
(…)
(…)
