O que devem dizer reciprocamente os animais, pássaros que vivem e dependem das águas do Rio Iaco.

Mercy, Mercy Me…..(texto segue após o vídeo de 15 segundos)

E os seres humanos que bebem a sua água, então…

Esta semana os opositores do prefeito atual de Sena gravaram esse vídeo do esgoto de parte da cidade jorrando dentro do Iaco.

Basta chover que a cena se repete….

Há quanto tempo?

Há pelo menos umas três ou quatro décadas….

E ninguém, nenhum prefeito que passou – mesmo com todos os milhões das emendas PIX dos últimos anos – teve a iniciativa de resolver o problema…

Que, então, o prefeito Gehlen, que herdou a herança da destruição do Iaco, da cidade e da piora das condições de vida da maioria das pessoas que vivem em Sena, busque o governo GladsonC, o Gov Federal e peça ajuda para resolver o problema do saneamento no município…

É preciso livrar o Rio Iaco desse vômito coletivo toda vez que chove…

Porque em Sena, ninguém, muito menos grupos políticos que já passaram pela prefeitura e nada fizeram têm escopo moral para denunciar a situação caótica do Rio Iaco…

E a música, o lamento que trago é um sucesso-denúncia de Marvin Gaye, de 1.971, chamada Mercy, Mercy Me (The Ecology)…..algo como ‘Piedade, Piedade de Mim (A Ecologia)’…

E o Rio Iaco carece de piedade…mais que isso…

Necessita de providências políticas para assegurar a sua saúde ecológica e mental de Sena Madureira.

A música é linda e Marvin Gaye é craque e saber cantar de verdade…

Um hino da ecologia…



J R Braña B.

