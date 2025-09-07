Bernardo Mello Franco, articulista de O Globo, lembra neste domingo…:

— Num 7 de Setembro como hoje, o presidente da República chamou as eleições de “farsa”, anunciou que não cumpriria mais ordens da Justiça e disse que só sairia do poder “preso ou morto”. Aconteceu em 2021, quando Jair Bolsonaro usou a data cívica para atacar a democracia e o Supremo Tribunal Federal.

— Quatro anos depois, o país se vê diante de uma encruzilhada histórica. Ou aplica a lei e pune os extremistas, em julgamento que será retomado na terça-feira, ou aceita ficar preso a um passado de golpes, autoritarismo e tutela militar.

(…)

Grifo meu:

Brasil vai dar o salto de qualidade institucional, anotem…

E relembro trecho do filme Argentina, 1985…

O ator principal, Ricardo Darin, que faz o promotor de acusação Julio Strassera, consegue condenar os generais golpistas assassinos…O general-ditador Videla, por exemplo, pegou prisão perpétua.

O promotor recruta estudantes de direito recém-formados para formar a sua equipe porque os velhos, os antigos do ramo não toparam o desafio para enfrentar os golpistas…

A cena histórica do promotor Julio Strassera…’Nunca Mais’ ditadura militar…

O Nunca Mais foi os argentinos que criaram….o Brasil copiou….que copie agora o que fez a justiça daquele país.

Veja…a cena histórica do cinema argentino…da América Latina e do Sul

_ Senhores juízes, quero renunciar expressamente a qualquer pretensão de originalidade para encerrar essa requisitória. Quero utilizar uma frase que não me pertence…porque pertence ao povo argentino. Senhores juízes, Nunca Mais!

(…)

Quem sabe o ministro Xandão vai repetir no voto de relator o pedido do promotor Julio Strassera….

Nos próximos dias vamos saber…

J R Braña B.

(…)

Conteúdo parceiro