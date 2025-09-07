Vídeo do prefeito Gehlen e o vice Elvis, de Sena Madureira.
(…)
Conteúdo parceiro
(…)
◼Você, de Sena, entre no Hub oestadoacre Sena e saiba o que rola na cidade? Aqui
Vídeo do prefeito Gehlen e o vice Elvis, de Sena Madureira.
(…)
Conteúdo parceiro
(…)
◼Você, de Sena, entre no Hub oestadoacre Sena e saiba o que rola na cidade? Aqui
Revista Veja O Estado do Acre alcançou, neste ano, a captação de mais de 15 milhões de reais do Fundo...
“Não é porque tenho 60 que não posso usar biquíni.” Essa foi a provocação compartilhada. Não faltaram ataques machistas... Veja......
Motoristas, operadores e manutenção dizem não a 3,4% de 'aumento'... Querem jornada justa e respeito à saúde. A empresa Transport...
Zoom, linhas, câmera lenta: desculpas do Bolsonaro & cia caem. Regra é regra — xilindró direto. (J Alm.) #SemAnistia Veja......
FestMandi 2025 em Sena Madureira. Logo oficial de oestadoacre, mas podem utilizar o FestMandi 0800 O bom vídeo do @Figueiroaxavier...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.