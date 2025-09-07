FestMandi 2025 em Sena Madureira.

O bom vídeo do @Figueiroaxavier que estamos utilizando fomos obrigados a retirar a música Pena Que Não É Meu Caso por direitos autorais…o YT não permite e avisou que bloquearia…

Aliás, essa música foi utilizada pela Embaixada França dias atrás, no seu perfil na rede social – para enaltecer uma parceria com o governo do Brasil e, ao mesmo tempo, tirar um sarro do Donaldo laranjão.

Mas aqui não dá para usar a música…dos compositores (Carol Biazin / Thiago Carneiro De Castro Oliveira / Daniel Carlos Ferreira / Gabriel Froede / Jardel Correia Milheiro Junior)

Então usamos uma liberada da nossa biblioteca que não tem problema…

E ficou assim:

(…)

Ah…e no próximo ano, se gostarem, podem usar o nome FestMandi…

Mais curto e mais moderno…

De nada.

J R Braña B.

(…)

Conteúdo parceiro