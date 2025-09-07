Dois milagres…
A mãe que está vivinha da silva rumo aos 90 e a IA que dá vida, movimento a essa foto preto e branco que estava perdida nos álbuns…
Até as colegas de internato correm para acompanhar a cena…, que virou, por ‘milagre’ da tecnologia, um vídeo.
Porque nessa época fazer, tirar, sacar uma foto era um acontecimento…e todos queriam assistir o momento.
Com um Santa Juliana vivo, em pé.., percebe?
Formando pessoas…
E a música de John Lennon…que diz:
— Mãe, você me teve…
Ver essa foto no Instagram
E abaixo no YT
J R Braña B.