ICL – Manifestantes bolsonaristas se reuniram, ao longo deste domingo (7), em atos em Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo e no Rio de Janeiro. As manifestações tiveram pedidos de anistia aos envolvidos na trama golpista de 2022, defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), críticas ao presidente Lula (PT) e ataques ao STF (Supremo Tribunal Federal).

No Rio de Janeiro, os bolsonaristas se reuniram na orla de Copacabana e ocuparam o equivalente a um quarteirão da orla, bem abaixo de protestos anteriores realizados no mesmo local, como no 7 de Setembro de 2022, por exemplo. Estiveram presentes figuras como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o governador Cláudio Castro e os deputados federais Alexandre Ramagem (PL), Luiz Lima (Novo), Eduardo Pazuello (PL) e Hélio Lopes (PL).

O historiador João Cezar de Castro Rocha, comentarista e colunista do ICL Notícias, esteve presente na manifestação em Copacabana e salientou que o ato foi “um grande fracasso”. “A manifestação foi um grande fracasso, não digo de maneira partidária, digo para quem esteve no epicentro da manifestação. Os números importam menos do que a desagregação crescente dos que comparecem às manifestações bolsonaristas. A massa bolsonarista compacta, aguerrida, unida, densa, parece não mais existir”, disse.

