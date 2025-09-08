O Acre está representado no Desafio Nacional de Inovação – Festival Curicaca, promovido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

O edital seleciona soluções tecnológicas voltadas ao enfrentamento de desafios produtivos e territoriais do país, com premiação total que pode chegar a R$ 200 mil.

Soluções acreanas em destaque

Entre as 10 startups do estado inscritas, há iniciativas ligadas à inclusão produtiva, rastreabilidade e economia circular.

Um dos projetos de maior impacto é um assistente virtual com visão computacional para identificar espécies amazônicas e rastrear madeira.

Outras propostas incluem um medidor de pH portátil e de baixo custo para apoiar a agricultura familiar, sistemas de logística reversa com moeda verde e aplicativos voltados ao turismo sustentável.

Projetos acreanos em destaque

A voz da Amazônia

A diretora de Economia Sustentável e Industrialização da ABDI, Perpétua Almeida, ex-deputada federal acreana, ressaltou a importância dessa participação:

Agora o Acre e a Amazônia sabem que a ABDI existe. Apesar de ter sido criada há 20 anos, a Agência ainda era pouco conhecida em nossa região. Essa participação mostra que estamos conseguindo aproximar a ABDI da Amazônia, valorizando a biodiversidade e os conhecimentos tradicionais do nosso povo

Segundo ela, iniciativas como essas podem transformar a indústria da região e projetar um novo olhar para o desenvolvimento sustentável do Brasil.

Festival Curicaca

Inspirado em modelos internacionais como o South by Southwest (SXSW), mas com identidade brasileira, o Festival Curicaca reunirá inovação, sustentabilidade e cultura.

A expectativa é de atrair 100 mil pessoas em cinco dias de programação intensa na capital federal.

oestadoacre explica de um jeito fácil:

Startups são empresas que estão começando, pequenas, bem pequenas, mas que têm uma ideia nova para resolver algum problema de um jeito diferente, quase sempre usando tecnologia.

Ou ainda mais fácil, para que até uma criança compreenda:

Startup é como uma sementinha de negócio, um empreendimento… ela começa pequena, mas se a ideia for boa e as pessoas gostarem, pode crescer rápido e virar uma árvore grande….uma grande empresa….

(oea com info da ABDI)