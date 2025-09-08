Uma lição formidável, escreveu o respeitado jornalista porteño Eduardo Aliverti, do Página 12, o alivión(avalanche) que foi as eleições parlamentares na capital da Argentina.

Empieza a terminarse un ciclo político que, quizás, duró mucho menos que lo esperado.

Isso mesmo…começa terminar um ciclo político, que, quem sabe, durou muito menos que o esperado…é a constatação do jornalista do diário argentino.

A surra eleitoral em Buenos Aires no governo Javier Milei, o Donaldo-Bolsonaro do Tango, sem ofender o Tango, claro – foi de quase 15%, ou exatos 13,6 pontos.

Capa do Página 12...’ A Avalanche…..’

Já era reeleição do extremista!

É um sofro de esperança nos barrancos do Rio de la Plata.

Em tempo: a artista estadunidense Katy Perry chegou a Buenos Aires para duas apresentação no meio da jornada eleitoral e não teve dúvida a quem apoiar politicamente…levantou um retrato de Eva Perón.

Em tempo: lembrem que a imprensa brasileira apoia o modelo de fome (neoliberal) do governo argentino e passou o ano dizendo que a vida tinha melhorado por lá…não melhorou, pelo contrário, piorou a miséria nas ruas…a surra nas urnas comprovou…

J R Braña B.

(…)

Conteúdo parceiro